Чем крепко озадачены крымские спасатели

Обратите внимание на январскую подборку новостей от МЧС Крыма. Пожар за пожаром, травмы любителей активного отдыха, гибель людей в ДТП и огне. Так, с начала года на пожарах в Крыму погибло 9 человек. Вдумайтесь, и двух недель не прошло, а 9 человек погибли.

Основной причиной возникновения огня остается несоблюдение мер пожарной безопасности в отопительный период, — констатируют в МЧС.

Всего с начала года было ликвидировано 62 пожара различного рода, на которых 28 человек было эвакуировано и 6 человек было спасено.

Гибель людей на пожарах за 12 дней текущего года составила уже 9 человек! Это вызывает очень серьезную обеспокоенность в МЧС, — отметил министр ЧС РК Сергей Шахов. — Только за прошедшие три дня зафиксировано 17 пожаров и 4 погибших.

«Человеческий фактор»: беспечность, неосторожность, уверенность, «со мной такого приключиться никак не может», — главная причина и массовых «горных травм» января. Только за вчерашний день спасатели, находящиеся на патрулировании на плато Ай-Петри в районе п. Охотничий, оказали помощь 5 туристам, травмировавшимся при катании на сноутюбингах.

Так, вчера в 12:40 специалистам Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в районе 25км дороги Ялта-Бахчисарай женщина,1984г.р., катаясь на надувной камере, получила травму головы. Спасатели немедленно прибыли к месту нахождения пострадавшей и оказали ей первую помощь.

В это же время к спасателям обратился за помощью мужчина, 1990 г.р., который, катаясь на «ватрушке» также получил травму головы. Спасатели оказали ему первую помощь и вместе с первой пострадавшей на служебном автомобиле доставили их в Ялту, где передали медикам.

В 14:14 к спасателям обратился за помощью мужчина, 1980 г.р., который, катаясь на сноутюбинге в районе метеостанции, ударился об ограждение и получил рассечение мягких тканей лица. Пострадавшему оказана первая помощь.

Чуть позже, в 14:30, спасателям поступила информация о том, что на плато у подножия г. Бедене-Кыр женщина, 1975 г.р., получила травму головы. Спасатели, оказав ей первую помощь, на служебном автомобиле эвакуировали ее к канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри», где передали медикам для дальнейшей госпитализации.

В 15:38 сотрудники Ялтинского отряда оказали помощь мужчине, 1974 г.р., получившему травму спины при катании на сноутюбинге в районе 23км дороги Ялта-Бахчисарай. Пострадавшего доставили к верхней станции канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», спустили к средней станции и передали медикам.

Крымские спасатели озадачены таким безрассудным и неосторожным поведением людей.

Фото: МЧС РК.