Чем отличается депозит от вклада простыми словами

Может показаться, что «вклад» и «депозит» — одно и то же. Но если вы решили открыть депозит в банке, важно понимать, что этот термин часто используют как синоним вклада, но есть нюансы, которые стоит знать. В статье разберем, в чем разница между этими банковскими продуктами.

Депозит и вклад: основные понятия

В повседневной жизни слова «депозит» и «вклад» часто используют как взаимозаменяемые. Когда вы приходите в банк, сотрудник может предложить вам «открыть вклад» или «разместить депозит» — по сути, речь идет об одном и том же действии.

Вклад — это деньги, которые вы отдаете банку на хранение на определенный срок под проценты. Например, вы кладете 100 000 рублей на год под 20% годовых и через год получаете свои деньги плюс 20 000 рублей прибыли.

Депозит — более широкое понятие. В банковской сфере депозитом могут называть не только денежные средства, но и ценные бумаги, драгоценные металлы и другие активы, которые клиент передает банку.

Юридические различия

С точки зрения закона, есть небольшие различия.

Вклад — термин, который используют в российском законодательстве для обозначения именно денежных средств физических лиц, размещенных в банке. Они защищены системой страхования. Это значит, что если банк обанкротится, государство вернет вам до 1,4 миллиона рублей (а в некоторых случаях до 10 миллионов).

Депозит — в юридическом смысле может относиться к вкладам физических лиц и к средствам, размещенным юридическими лицами. Важно: депозиты юридических лиц не защищены системой страхования вкладов.

Пример: Иван Петрович положил 500 000 рублей в банк на год — это вклад. Компания «Ромашка» разместила 2 миллиона рублей на счете в банке — это депозит юридического лица.

Практические отличия

Для большинства людей разница не имеет практического значения, но есть несколько моментов, которые полезно знать.

Терминология в банках

В российских банках чаще используют слово «вклад» для продуктов физических лиц. Термин «депозит» чаще применяют к услугам для бизнеса или когда говорят о размещении не только денег, но и других ценностей.

Виды продуктов

Под вкладами обычно понимают классические накопительные продукты с фиксированной ставкой. Депозитная линейка может включать более сложные инструменты: с плавающей ставкой, привязкой к курсам валют и т.д.

Международная практика

За границей чаще используют термин «депозит» (deposit). Если вы пользуетесь услугами иностранных банков, то, скорее всего, встретите именно это слово в описании услуг по размещению средств. В международной практике термин «deposit» используют как универсальное обозначение для любых размещенных в банке средств.

В повседневной жизни термины эти термины используют как синонимы, особенно когда речь идет о сбережениях физических лиц. Но различия между ними есть. Каждый вклад можно назвать депозитом, но не каждый депозит — вкладом.

Главное — внимательно читать договор перед подписанием и выбирать банковский продукт, который лучше всего соответствует финансовым целям и потребностям.

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