Чем удивить именинника в День рождения? Поздравление от Президента хотел бы услышать каждый второй

Факт в том, что какая-нибудь очередная календарная дата повергает большинство из нас, если не в ступор и шок, то в замешательство. Тем более, когда речь идёт о праздниках, которые важны для конкретного человека. Почему так? Да потому, что зачастую мы в предторжественные дни не можем решить важнейший вопрос — а что бы такое подарить главному герою события, чтобы достойно ознаменовать его?

Знакомо? Специалисты отмечают, что таким «недугом» страдает каждый второй из тех, кто считает важным и нужным преподносить презенты близким людям. Хорошая новость в том, что и «рецепт», способный ситуацию исправить, знатоки тоже дают. Совет: перестать мыслить шаблонами и оценивать подарки «в деньгах». Нынче, говорят, время, когда нестандартные сюрпризы большинство из нас воспринимают однозначно с большим восторгом, нежели нечто сугубо материальное и привычно-повседневное. Другими словами, поздравление от Президента с Днём рождения точно воспримется «на ура», в то время как какой-нибудь очередной предмет быта может восторга и не вызвать.

Какие же идеи стоит взять на вооружение, чтобы синдром «ступор, шок и замешательство» перестал быть обязательным сопровождающим моментом предпраздничных дней? Топ-5 выглядит так:

презенты-впечатления. Здесь, конечно, придётся быть внимательным в течение года — так уж мы все устроены, что любим мечтать вслух о событиях, которые бы хотели пережить в своей жизни. Полёт на воздушном шаре, прыжов с парашютом, увидеть звёздное небо за городом в кромешной тьме, плавание с дельфинами, тайский массаж — из разряда самых популярных впечатлений в этой категории презентов.

Здесь, конечно, придётся быть внимательным в течение года — так уж мы все устроены, что любим мечтать вслух о событиях, которые бы хотели пережить в своей жизни. Полёт на воздушном шаре, прыжов с парашютом, увидеть звёздное небо за городом в кромешной тьме, плавание с дельфинами, тайский массаж — из разряда самых популярных впечатлений в этой категории презентов. день для себя. Буквально новинка последнего времени. Коронавирусная изоляция, когда ты сутками находишься в компании с родными и близкими, порождает такие мечты. Так подарите такие сутки имениннику! Но пропадать с многочисленным семейством на сутки стоит только по согласованию с виновником торжества — иначе может не так понять.

Буквально новинка последнего времени. Коронавирусная изоляция, когда ты сутками находишься в компании с родными и близкими, порождает такие мечты. Так подарите такие сутки имениннику! Но пропадать с многочисленным семейством на сутки стоит только по согласованию с виновником торжества — иначе может не так понять. знание — сила. Число тех, кто предпочёл бы на День рождения получить в подарок сертификаты на обучение, становится всё больше. Практикоприменимо? Да. Для души? А как же. Такой презент точно будет оценён по достоинству.

Психологи, к с лову, подтверждают: презенты, ориентированные «на настроение» — лучший подарок. Причём по нескольким причинам:

тем, кто счастлив, он добавит позитивных эмоций;

тем, кто погряз в «суете сует» и барахтается в рутине будней, поможет перезагрузиться и… возможно… взглянуть на существующую реальность под другим углом;

сюрприз «на эмоциях» точно останется в памяти яркими впечатлениями, а не очередным пылящимся на полке без дела сувениром.

И — да: чтобы эмоции от праздника грели и после торжества, не забудьте событийную фотосессию сделать! Тоже, кстати, презент, входящий в топ самых желанных сюрпризов на День рождения. Наряду с упомянутым выше поздравлением от Президента.

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