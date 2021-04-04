Чемпионат мира по снукеру в этом году стартует 17 апреля

В мире профессиональных бильярдистов — ажиотаж. Апрель 2021 года — знаковый месяц для спортсменов, которые свои амбиции «олимпийцев» реализуют в такой разновидности бильярда как снукер. А всё дело в том, что 17 апреля стартует грандиозное событие — Чемпионат мира по снукеру (World Snooker Championship). В течение двух с лишком недель (до 3 мая) отношения за столом будут выяснять 36 мастеров кия. Кто значится в числе желающих взойти на бильярдный Олимп в 2021 году? А вот это на данный момент — пусть и частично, но загадка — 5 апреля начинается квалификация, которая и определит 16 человек (из 128), которые и поспорят с 16 уже известными участниками турнира (лучшими на сегодня игроками в мировом рейтинге) за звание чемпиона.

Пока же «тёмные лошадки» на чемпионат только пытаются прорваться, нешуточные страсти кипят вокруг фамилий спортсменов первого эшелона. Ставки на снукер, отмечают специалисты, свидетельствуют о том, что любители этого вида спорта ждут не дождутся противостояния двух игроков — Ронни О’Салливана и Джадда Трампа. Первый — действующий чемпион мира-2020; второй — обладатель этого же титула по итогам 2019-го.

Фавориты чемпионата мира по снукеру

Кто в фаворитах сейчас? Многие эксперты сходятся во мнении, что шансов снова стать победителем у Ронни много, но не безапелляционно. Говорят, спортсмену Джадда в качестве грозного соперника однозначно стоит опасаться — к чемпионату мира тот набрал отличную форму и собрал «корзину очков» в рейтинге лучших игроков существенно более внушительную, чем Ронни (1 820 000 очков против 831 000 по состоянию на 29 марта 2021 года).

Разумеется, и сам Джадд стать чемпионом не прочь, но и О’Салливан сдаваться явно не намерен. Хотя бы потому, что опыт бороться до победного на мировых соревнованиях у него значительно больший, чем у Трампа. О’Салливан, напомним, в статусе чемпиона мира был уже шесть раз (в 2001, 2004, 2008, 2012, 2013, 2020 годах), тогда как Трамп только раз — в 2019 году.

Уступит ли Ронни в этом году пьедестал младшему «коллеге»? Этот вопрос, естественно, является главной интригой грядущего самого престижного в мире снукера события. Знатоки упорно поговаривают, что Трамп невероятно жаждет окончательно перебраться в высшую лигу. И он, конечно, достоин этого, ведь в его списке побед покорение таких вершин как турниры German Masters, Players Championships, Gibraltar Open и English Open-2020.

Кстати, и призовой фонд чемпионата в 2021 году — отличный повод выложиться в борьбе за титул на полную. Так, в целом будут разыграны 2 395 000 фунтов стерлингов, при том, что победителю на счёт капнет 500 000 фунтов.

Претенденты на титул чемпиона мира по снукеру

Кто ещё — кроме О’Салливана и Трампа — рвётся к деньгам и медалям World Snooker Championship-2021? Показать себя намерены:

Нил Робертсон (Австралия, чемпион мира-2010),

Марк Селби (Великобритания, брал вершину чемпионата в 2014, 2016 и 2017 годах),

Кайрен Уилсон (Великобритания).

Впрочем, говорят эксперты, не всё так просто. Вполне вероятно, что бой тем, кто уже имеет имя в мире снукера, смогут дать те, кто только подбирается к высшим достижениям в бильярде. А их таких перспективных, считают знатоки, много. Причём «армия» эта растёт с каждым годом. Как и уровень популярности самого снукера.