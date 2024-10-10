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Чемпионат вожатского мастерства в Крыму выявит лучших вожатых региона

Чемпионат вожатского мастерства в Крыму выявит лучших вожатых региона

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:43 10.10.2024

С 12 по 13 октября в Крыму пройдет Чемпионат вожатского мастерства, на котором будет определена лучшая вожатская команда и лучший вожатый Республики Крым. Проведение Чемпионата по вожатскому мастерству привязано к международному дню вожатого – 10 октября. Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и грантового конкурса «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты», победителем которого стала Дарья Помозова, боец Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Цель чемпионата — подготовка высококвалифицированных вожатых и удовлетворение кадровых потребностей лагерей Республики Крым. Участники не только продемонстрируют свои навыки вожатской работы, но и пройдут через образовательные мастер-классы и тренинги, которые помогут им повысить уровень своего мастерства. Особое внимание будет уделено развитию педагогических компетенций, что позволит молодым вожатым стать еще более эффективными наставниками для подрастающего поколения.

Чемпионат вожатского мастерства — это уникальная возможность для участников не только проявить себя, но и повысить уровень своих профессиональных навыков. Для нас важно не просто выявить лучших, но и помочь каждому участнику стать лучше и увереннее в своей работе с детьми. Вожатый — это не просто профессия, это ответственность за воспитание будущего поколения, и мы стремимся поддерживать тех, кто делает эту работу качественно, — поделилась Дарья Помозова, инициатор проекта и боец Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

По итогам чемпионата будет определен лучший студенческий педагогический отряд и лучший вожатый Крымского регионального отделения РСО. Это мероприятие станет важной платформой для обмена опытом среди молодых педагогов и способствования развитию вожатского дела в регионе.

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источник: информация предоставлена пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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