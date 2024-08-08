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Чемпионка мира по рукопашному бою — Дарья Крапивина из Севастополя
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Чемпионка мира по рукопашному бою — Дарья Крапивина из Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:23 08.08.2024

Мастер спорта России Дарья Крапивина из Севастополя (тренер – Алексей Заднипровский) стала чемпионкой мира по рукопашному бою. Чемпионат и первенство мира, собравшие более 300 участников из 29 стран, 4-7 августа прошли в Орле на базе многофункционального комплекса «Гринн».

Дарья Крапивина завоевала титул в весовой категории до 53 кг. Напомним, что на предыдущем чемпионате мира (он прошел в прошлом году в Казахстане) в активе Крапивиной была бронзовая награда. По словам личного тренера Крапивиной, его подопечная подошла к соревнованиям в наилучшей спортивной форме. Этому способствовали усиленные тренировки. Сначала спортсменка повышала уровень функциональной готовности на базе спортклуба «Барс» в Алуште, а затем уже в родном зале был сделан упор на тактику ведения боя с тщательно подобранными спарринг-партнерами, — сообщает «Крымский спорт»

К своим четырем золотым медалям чемпионатов страны, а также победе на Кубке мира 2021 года Дарья Крапивина впервые добавила «золото» мирового чемпионата, резюмирует Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Узнайте больше:  В Алуште состоялся масштабный юношеский турнир по вольной борьбе "Кубок Черного моря"

источник: «Крымский спорт»

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