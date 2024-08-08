Чемпионка мира по рукопашному бою — Дарья Крапивина из Севастополя

Дарья Крапивина завоевала титул в весовой категории до 53 кг. Напомним, что на предыдущем чемпионате мира (он прошел в прошлом году в Казахстане) в активе Крапивиной была бронзовая награда. По словам личного тренера Крапивиной, его подопечная подошла к соревнованиям в наилучшей спортивной форме. Этому способствовали усиленные тренировки. Сначала спортсменка повышала уровень функциональной готовности на базе спортклуба «Барс» в Алуште, а затем уже в родном зале был сделан упор на тактику ведения боя с тщательно подобранными спарринг-партнерами, — сообщает «Крымский спорт».
К своим четырем золотым медалям чемпионатов страны, а также победе на Кубке мира 2021 года Дарья Крапивина впервые добавила «золото» мирового чемпионата, резюмирует Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.
источник: «Крымский спорт»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: спорт в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: спорт в Крыму