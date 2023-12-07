Через две недели на выставке-форуме «Россия» стартует тематическая декада «Крым. Инвестиции»

Международная выставка-форум «Россия» проходит на главной выставочной площадке страны – ВДНХ, свои достижения представляет и Республика Крым. Каждые 10 дней экспозиция региона наполняется новым содержанием, так реализуется проект «Крымские декады».

В преддверии Нового года с 22 по 31 декабря на стенде Крыма пройдет тематическая десятидневка «Крым. Инвестиции». Об этом рассказал генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.

В рамках нашей тематической декады гости Выставки смогут не только познакомиться с основными достижениями Крыма в сфере инвестиций и экономики, но и встретиться с легендарными личностями, узнать секреты успеха от ведущих крымских предпринимателей и убедиться, что бизнес по-крымски – это просто! Конечно, мы не забыли о самом волшебном времени года, поэтому готовим десятки новогодних мастер-классов, викторин, конкурсов и крупных розыгрышей. Уверен, мы сможем влюбить в Крым каждого гостя нашего стенда, – рассказал Даниил Пидаев.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» проводится по решению Президента. МВФ стартовала 4 ноября на ВДНХ в Москве и продлится до середины апреля 2024 года. На выставке представлены все 89 регионов страны, крупнейшие предприятия и корпорации, которые демонстрируют свои достижения за последние 6 лет. На стенде Крыма уже прошли 3 тематические декады («Крым. Молодёжь»; «Крым. Спорт»; «Крым. Экономика»), в рамках которых было представлено больше 500 важнейших достижений региона.