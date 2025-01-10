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Через Госуслуги можно подать заявление на выдачу удостоверения тракториста

Через Госуслуги можно подать заявление на выдачу удостоверения тракториста

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:42 10.01.2025

Для управления самоходными машинами требуется специальное удостоверение, которое подтверждает наличие нужных навыков управления транспортным средством. Удостоверение обладает ограниченным сроком службы, поэтому периодически требуется его замена. Через Госуслуги можно подать заявление на прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачу удостоверения тракториста-машиниста.

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Найти услугу можно с помощью робота Макса или по ссылке. Срок оказания услуги – 10 рабочих дней.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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