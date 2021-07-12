Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Через неделю река отдает машины. В Бахчисарайском районе найдены авто — «утопленники»

crimeapress_news



«Верево Сити»
Через неделю река отдает машины. В Бахчисарайском районе найдены авто-утопленники

Через неделю река отдает машины. В Бахчисарайском районе найдены авто — «утопленники»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:39 12.07.2021

В Бахчисарайском районе ведутся работы по обнаружению и эвакуации унесенных автомобилей.  Так, в районе села Нижняя Голубинка накануне было определено предполагаемое место затопления авто.

Установлено, что автомобиль ВАЗ 21011 находится под метровым слоем водного потока реки Бельбек в сильно заиленном состоянии. Для извлечения данного авто необходима спецтехника большой тонажности бульдозер или экскаватор, — сообщили в МВД по РК.

Еще один автомобиль – «Тойота Камри» — был обнаружен в реке Бельбек в районе села Голубинка под полутораметровым слоем водного потока в сильно заиленом состоянии в центре русла. С  помощью экскаватора удалось подтащить автомобиль к берегу реки Бельбек, и  в дальнейшем  с использованием  такелажного оборудования и автомобильной лебедки вытащить на берег.

Напомним, 4 июля в Бахчисарайском районе прошел сильный ливень – всего за 5-6 часов выпало 113 мм осадков. Произошел сход селевого потока. По данным Крымского гидрометеоцентра  было зафиксировано серьезное  повышение  уровня воды в реках Бельбек и Коккозка. Подтопленными оказались несколько сёл.

Через неделю река отдает машины. В Бахчисарайском районе найдены авто-утопленники

Фото: МЧС РК

Через неделю река отдает машины. В Бахчисарайском районе найдены авто - "утопленники"

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.