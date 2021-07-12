Через неделю река отдает машины. В Бахчисарайском районе найдены авто — «утопленники»

В Бахчисарайском районе ведутся работы по обнаружению и эвакуации унесенных автомобилей. Так, в районе села Нижняя Голубинка накануне было определено предполагаемое место затопления авто.

Установлено, что автомобиль ВАЗ 21011 находится под метровым слоем водного потока реки Бельбек в сильно заиленном состоянии. Для извлечения данного авто необходима спецтехника большой тонажности бульдозер или экскаватор, — сообщили в МВД по РК.

Еще один автомобиль – «Тойота Камри» — был обнаружен в реке Бельбек в районе села Голубинка под полутораметровым слоем водного потока в сильно заиленом состоянии в центре русла. С помощью экскаватора удалось подтащить автомобиль к берегу реки Бельбек, и в дальнейшем с использованием такелажного оборудования и автомобильной лебедки вытащить на берег.

Напомним, 4 июля в Бахчисарайском районе прошел сильный ливень – всего за 5-6 часов выпало 113 мм осадков. Произошел сход селевого потока. По данным Крымского гидрометеоцентра было зафиксировано серьезное повышение уровня воды в реках Бельбек и Коккозка. Подтопленными оказались несколько сёл.