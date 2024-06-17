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«Черноморнефтегаз» — поставщик газа в ДНР
Фото: pxhere.com

«Черноморнефтегаз» — поставщик газа в ДНР

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:26 17.06.2024

Крымская компания «Черноморнефтегаз» определена региональным оператором газификации и поставщиком в ДНР с 1 июля. Соответствующее распоряжение подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Определить общество с ограниченной ответственностью «Черноморнефтегаз» (ОГРН 1237700319670) региональным оператором газификации и поставщиком природного газа на территории Донецкой Народной Республики, — сказано в документе.

Распоряжение подписано и опубликовано 17 июня, вступает в силу с 1 июля 2024 года.

В мае в Минэнерго России сообщили, что компания «Черноморнефтегаз» станет оператором в Херсонской и Запорожской областях.

источник: ТАСС

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