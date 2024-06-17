«Черноморнефтегаз» — поставщик газа в ДНР

Определить общество с ограниченной ответственностью «Черноморнефтегаз» (ОГРН 1237700319670) региональным оператором газификации и поставщиком природного газа на территории Донецкой Народной Республики, — сказано в документе.
Распоряжение подписано и опубликовано 17 июня, вступает в силу с 1 июля 2024 года.
В мае в Минэнерго России сообщили, что компания «Черноморнефтегаз» станет оператором в Херсонской и Запорожской областях.
источник: ТАСС
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