«Черноморнефтегаз» — поставщик газа в ДНР

Крымская компания «Черноморнефтегаз» определена региональным оператором газификации и поставщиком в ДНР с 1 июля. Соответствующее распоряжение подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Определить общество с ограниченной ответственностью «Черноморнефтегаз» (ОГРН 1237700319670) региональным оператором газификации и поставщиком природного газа на территории Донецкой Народной Республики, — сказано в документе.

Распоряжение подписано и опубликовано 17 июня, вступает в силу с 1 июля 2024 года.

В мае в Минэнерго России сообщили, что компания «Черноморнефтегаз» станет оператором в Херсонской и Запорожской областях.

источник: ТАСС