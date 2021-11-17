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Черноморский флот нейтрализует ВС Украины за 10 часов. Максимум за 10
Фото: пресс-служба ЮВО

Черноморский флот нейтрализует ВС Украины за 10 часов. Максимум за 10

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 17.11.2021

В Минобороны РФ назвали сроки нейтрализации Украины в случае нападения.

В случае нападения Украины на Россию Черноморский флот России проведет полную нейтрализацию сил противника за время от 50 минут до 10 часов. Такие сроки назвал высокопоставленный источник Telegram-канала «Главмедиа» в Минобороны РФ. По словам источника, данные сроки диктуются военными нормативами современных армий.

Для решения подобной задачи в Крыму развернут «пузырь запрета доступа», а также на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства, — объяснили в Минобороны.

При этом, по оценкам представителя ведомства, вероятность столкновения с ядерной державой со стороны США и стран НАТО, в случае атаки Украины является минимальной.

Как заявил источник в Генштабе Минобороны, Черноморский флот России вступит в боевые действия в случае нападения Украины на Крым или другие территории России. При этом вариант с «атакой первыми» в России не рассматривается.

Черноморский флот нейтрализует ВС Украины за 10 часов. Максимум за 10

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