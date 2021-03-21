Черноморский флот следит за эсминцем США, вошедшим в Черное море

Это второй «американец» за последние 24 часа.

Черноморский флот следит за действиями эсминца США «Thomas Hudner», который вошел в Черное море. Это второй американский боевой корабль, который вошел в акваторию Черного моря за последние 24 часа.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца управляемого ракетного оружия противоракетной обороны «Thomas Hudner» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 20 марта 2021 года, — говорится в сообщении Национального центра по управлению обороной России.

6-й оперативный флот США ранее сообщал, что корабль направляется в Черное море «для проведения операций по обеспечению безопасности на море». 19 марта в акваторию также зашел ракетный крейсер ВМС США «Monterey». Он примет участие в учениях «Морской щит», которые проводит Румыния.

Отметим, что корабли USS «Monterey» и USS «Thomas Hudner» включены в состав ударной группы, флагманом которой является авианосец USS «Dwight D. Eisenhower».