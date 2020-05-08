Черноморский флот сотрудничает с волонтёрами штаба «Мы вместе»

В преддверии Дня Победы Черноморский флот передал волонтерскому штабу «Мы вместе» продуктовые наборы для ветеранов и пожилых людей.

История Севастополя неразрывно связана с Черноморским флотом. Со дня своего основания флот связан с жизнью города. В это нелегкое время командование Черноморского флота не могло остаться в стороне. По предложению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева мы присоединились к волонтерскому движению «Мы вместе» и передали продуктовые наборы ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и всем, кто обращается за помощью в волонтерский центр, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя командующего Черноморским флотом по вооружению Валерия Хоруна.

В свою очередь врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил командование и весь состав Черноморского флота за ежедневную поддержку, и помощь в развитии и процветании города:

Волонтёрский штаб уже практически два месяца работает в городе и помогает нашим гражданам в этот непростой период самоизоляции. В первую очередь помогает людям старшего поколения. Черноморский флот, как и всегда в Севастополе вместе с людьми и городом. Флот сформировал подарочные пакеты для наших пожилых людей, ветеранов. Все эти наборы волонтеры сегодня передадут людям. Движение «Мы вместе» растет с каждым днем. Сегодня волонтерские офисы есть в каждом районе города. Наша задача показать, что Севастополь един, и несмотря на коронавирус и другие невзгоды мы должны помогать друг другу. Совместно с Черноморским флотом мы помогаем людям, делаем много различных проектов – совместно строим инфекционный госпиталь, у нас очень много совместных проектов и это вызывает оптимизм и веру в то, что у нас все получится.

Напомним, с 25 марта работает горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе», созданная по поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева для организации адресной помощи пожилым людям на время действия режима самоизоляции. Телефон горячей линии: +7(8692) 227-227.