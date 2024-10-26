Черноморское казачье войско отчиталось о своей работе

Черноморское казачье войско было сформировано в ноябре 2018 года. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил важность возрождения казачества в стране и в республике.
Задача казачества во все времена состояла в защите границ нашего государства. И сейчас казаки-черноморцы, как и многие поколения предков, защищают Россию и Православную веру. С первых дней СВО казаки из разных регионов сражаются с врагом. Многое делается и для помощи фронту. В Крыму и в Севастополе организовано ополчение и подразделение территориальной обороны. Благодарю представителей Черноморского казачьего войска за существенный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, в охрану общественного порядка. Россия и Крым нуждаются в казачестве, – сказал Глава Крыма и добавил, что органы власти республики готовы и впредь поддерживать инициативы казаков.
В свою очередь, атаман Черноморского казачьего войска казачий полковник Антон Сироткин подвел промежуточные итоги работы войска по реализации стратегии госполитики в отношении российского казачества.
Кроме того, были определены крымские делегаты для участия в работе Большого круга Всероссийского казачьего общества.
СПРАВКА. В ноябре 2018 года в Симферополе состоялся Учредительный круг, на котором казаки Крыма и Севастополя приняли решение объединиться в единое Черноморское казачье войско. В 2021 году в ходе первого Большого круга Всероссийского казачьего общества в Москве по единогласному решению делегатов одиннадцати реестровых казачьих войск Черноморское казачье войско вошло в состав Всероссийского, став его полноправным членом.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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