Черноморское казачье войско отчиталось о своей работе

В свою очередь, атаман Черноморского казачьего войска казачий полковник Антон Сироткин подвел промежуточные итоги работы войска по реализации стратегии госполитики в отношении российского казачества.

Кроме того, были определены крымские делегаты для участия в работе Большого круга Всероссийского казачьего общества.

СПРАВКА. В ноябре 2018 года в Симферополе состоялся Учредительный круг, на котором казаки Крыма и Севастополя приняли решение объединиться в единое Черноморское казачье войско. В 2021 году в ходе первого Большого круга Всероссийского казачьего общества в Москве по единогласному решению делегатов одиннадцати реестровых казачьих войск Черноморское казачье войско вошло в состав Всероссийского, став его полноправным членом.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым