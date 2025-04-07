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Чернореченское водохранилище - главный поставщик воды в Севастополь - мелеет
фото: © РИА Новости Крым . Михаил Макеев

Чернореченское водохранилище — главный поставщик воды в Севастополь — мелеет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:35 07.04.2025

Объем наполнения основного источника питьевой воды в Севастополе – Чернореченского водохранилища – уже меньше 40%, и оно набирает очень малые объемы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ, доктор технических наук Илья Николенко.

Достаточно малые объемы набирает Чернореченское водохранилище, это Севастополь. В прошлые годы, когда мы переходили из вододефицитного в средневодный период, оно всегда было полное и были большие сбросы. А сейчас уже меньше 40%, – цитирует РИА Новости Крым специалиста.

По его словам, на сегодняшний день объем наполнения водохранилища составляет 26,9 млн кубометров.

Эксперт уточнил, что вода в Чернореченское водохранилище подается из речки Черной, и оно остается основным источником воды для Севастополя.

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Что касается построенного на реке Бельбек ковшового водозабора, то этот источник весьма непостоянный, поскольку если река обмелела, то запаса воды там нет, заметил специалист.

Напомним, в сентябре 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев говоря о запасах Чернореченского водохранилища в 36,9 млн кубометров воды (общий объем 64,2 млн) назвал такой объем наполнения нормальным для текущего времени года.

Даже если оно вообще перестанет пополняться, то воды хватит на год полного потребления Севастополя, – заявил тогда глава города.

источник: РИА Новости Крым

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