Чернореченское водохранилище — главный поставщик воды в Севастополь — мелеет

Достаточно малые объемы набирает Чернореченское водохранилище, это Севастополь. В прошлые годы, когда мы переходили из вододефицитного в средневодный период, оно всегда было полное и были большие сбросы. А сейчас уже меньше 40%, – цитирует РИА Новости Крым специалиста.

По его словам, на сегодняшний день объем наполнения водохранилища составляет 26,9 млн кубометров.

Эксперт уточнил, что вода в Чернореченское водохранилище подается из речки Черной, и оно остается основным источником воды для Севастополя.

Что касается построенного на реке Бельбек ковшового водозабора, то этот источник весьма непостоянный, поскольку если река обмелела, то запаса воды там нет, заметил специалист.

Напомним, в сентябре 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев говоря о запасах Чернореченского водохранилища в 36,9 млн кубометров воды (общий объем 64,2 млн) назвал такой объем наполнения нормальным для текущего времени года.