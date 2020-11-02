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Чернореченское водохранилище под Севастополем пополняется
фото: diego_torres (pixabay.com)

Чернореченское водохранилище под Севастополем пополняется

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:09 02.11.2020

Дожди идут — Чернореченское водохранилище пополняется. Об этом заявил и.о. вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Объем Чернореченского водохранилища на сегодня 14,933 млн куб м. За последние трое суток начался приход воды – поступило 145 тыс. куб м, из них 80 тыс. куб м за последние сутки. Надеемся, наполнение продолжится – вода будет стекать, и дождь продолжает идти, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Владимира Базарова.

При этом, по словам чиновника, городские службы справились с ситуацией в городе во время дождей.

По городу проблем не возникало — мусор своевременно убирался, — заявил и.о. вице-губернатора Севастополя.

В Крыму, между тем, сообщили, что дожди не повлияли на наполнение местных водохранилищ — ЗДЕСЬ.

Чернореченское водохранилище под Севастополем пополняется

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