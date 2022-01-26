«Черный список» ЦБ пополнила еще одна севастопольская компания

Очередная организация с признаками нелегального кредитора попала в поле зрения регулятора. ООО Микрокредитная компания «АГАТ-АМЭ» (АГАТ-АМЭ) прописана в Севастополе, её сайт уже не работает, лицензия Банка России отозвана. Сама компания внесена в «черный список» ЦБ.

Напомним, что список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Центральный банк РФ публикует с 1 июня прошлого года. Всего в нем сейчас находится более 3,8 тысяч организаций и интернет-проектов, нелегально работающих на территории страны. Севастопольских компаний там десять, из которых две финансовые пирамиды и 8 «черных кредиторов», — сообщили в пресс-службе Отделения Севастополь Центробанка.