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«Черный список» ЦБ пополнила еще одна севастопольская компания
фото: pxhere.com

«Черный список» ЦБ пополнила еще одна севастопольская компания

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:14 26.01.2022

Очередная организация с признаками нелегального кредитора попала в поле зрения регулятора. ООО Микрокредитная компания «АГАТ-АМЭ» (АГАТ-АМЭ) прописана в Севастополе, её сайт уже не работает, лицензия Банка России отозвана. Сама компания внесена в «черный список» ЦБ.

Напомним, что список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Центральный банк РФ публикует с 1 июня прошлого года. Всего в нем сейчас находится более 3,8 тысяч организаций и интернет-проектов, нелегально работающих на территории страны. Севастопольских компаний там десять, из которых две финансовые пирамиды и 8 «черных кредиторов», — сообщили в пресс-службе Отделения Севастополь Центробанка.

Крымскую часть списка Центробанка представляют тринадцать компаний.

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