«Честный знак»: за год спрос на постельное белье в Севастополе вырос на 12%

По данным государственной системы маркировки «Честный знак», жители Севастополя в 2023 году приобретали постельное белье на 12% чаще, чем в 2022 году.

По итогам прошлого года реже всего в регионе покупали постельное белье в феврале – в этом месяце продажи этого типа текстиля были минимальными. Пик продаж пришелся на декабрь 2023 года — тогда спрос на постельное бельё был в 3,4 раза выше, чем в феврале того же года.

Также отмечается, что в 2023 году в Севастополе предпочтение отдавалось более дорогим вариантам постельного белья. Если в 2022 году средневзвешенная цена за этот вид текстиля составляла 2 018 рублей, то в 2023 году она выросла на 8% и составила 2 296 рублей. Общие расходы жителей Севастополя на постельное бельё за 2023 год составили 20,8 млн рублей.

источник: пресс-служба ЦРПТ