Четверо крымчан вошли в число победителей трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования»

Всего в направление «Наставничество» было подано 24 146 заявок. Трек направлен на развитие культуры наставничества в сфере образования и построен вокруг практической работы. Участники объединялись в пары «наставник + наставляемый», учились друг у друга и решали общие профессиональные задачи, создавая совместный проект. Победители получили сертификат участника проекта «Флагманы образования», возможность стать экспертом и выступать на мероприятиях разного уровня – регионального, федерального, международного.

Одной из особенностей трека стала система формирования пар: участников подбирал специальный цифровой бот. Это помогло соединить людей с близкими профессиональными интересами и целями. Каждая пара создавала собственную «дорожную карту» – определяла ценности взаимодействия, планировала работу и формировала доверие.

Из Республики Крым победителями трека «Наставничество» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали:

старший преподаватель международного детского центра «Артек» Татьяна Печеркина – наставник;

учитель английского языка Зеленогорской средней школы Эльзара Куртсеитова – наставляемый;

тьютор Центра непрерывного профессионального развития международного детского центра «Артек» Мария Дубенко – наставляемый;

учитель-логопед, учитель-дефектолог Ялтинской специальной школы Наталья Бытко – наставляемый.

Татьяна Печеркина специализируется на разработке программ повышения квалификации для педагогов России. Является автором методических пособий, активный участник и модератор всероссийских форумов. Главным в своей работе наставника считает подготовку победителей федеральных конкурсов. По словам Татьяны, участие в конкурсном треке «Наставничество» проекта «Флагманы образования» – возможность обобщить многолетний практический опыт, обменяться лучшими практиками и внести вклад в развитие системы наставничества.

Эльзара Куртсеитова работает в системе образования 25 лет. За годы профессиональной деятельности Эльзара зарекомендовала себя как опытного преподавателя и наставника как для обучающихся, так и для педагогов. Ее основной задачей является передача опыта молодым специалистам, помощь в адаптации к условиям школьной среды и поддержка проектной деятельности обучающихся. По словам Эльзары, благодаря конкурсному треку «Наставничество» в рамках «Флагманов образования» ее собственный опыт обрел четкую структуру. Это также дало ей возможность освоить передовые методики взаимодействия в наставнических парах и значительно расширить круг профессиональных контактов.

Мария Дубенко – молодой тьютор «Артека», которая за 5 лет прошла путь от учителя начальных классов до руководителя методического объединения. В первый год работы она создала проект «Молодые молодым» для педагогических классов. Стремление сделать профессию педагогов комфортнее побудило Марию разработать чат-бота для развития стрессоустойчивости. Этот цифровой инструмент, созданный в диалоге с управленческими командами всей страны, уже помогает учителям сохранять внутренний баланс. В «Артеке» Мария создает новую модель поддержки педагогов, объединяя опыт учителя с компетенциями тьютора и психолога. Ее история доказывает: для изменений в образовании важны не только опыт, но и смелые идеи новых специалистов.

Наталья Бытко является представителем современного поколения педагогов. Профессиональный путь в системе образования, начавшийся в 2013 году воспитателем дошкольного учреждения, привел ее в коррекционную педагогику. Регулярно принимает участие в конкурсах педагогического мастерства. Как отметила Наталья, благодаря треку «Наставничество» она имела возможность быть наставляемой, освоить современные методики совместной работы и значительно обогатить свои профессиональные компетенции.

В течение трека участники выполняли творческие и практические задания: анализировали примеры наставничества в искусстве, решали педагогические кейсы и готовили совместные проекты. На итоговом очном мероприятии победители продолжили эту работу – создали инициативы, которые могут быть внедрены в школах, колледжах и вузах. Были представлены проекты по трем направлениям – вовлечение студентов педагогических специальностей в работу в сфере образования, поддержка начинающих педагогов и профилактическая работа с несовершеннолетними.

Финальное мероприятие также включало просветительскую программу с участием экспертов в сфере образования, наставничества и просвещения. Для участников прошла беседа «Социальное наставничество в России: специфика и перспективы» от российского государственного деятеля, ветерана СВО, заместителя директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александры Родионовой, а также мастер-класс «Создание индивидуального плана развития» от руководителя Федерального методического центра по развитию института наставничества и главного методолога Центра знаний «Машук» Александра Низова.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

источник: по информации пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей»