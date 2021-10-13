Четверо погибших и 148 травмированных — статистика по ДТП в Севастополе

За девять месяцев текущего года на дорогах Севастополя было зарегистрировано 150 ДТП с участием пешеходов, в которых 4 человека погибли и 148 получили различные травмы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество погибших пешеходов снизилось на 33%. Практически половина всех наездов на пешеходов совершены на нерегулируемых пешеходных переходах. По вине водителей погибли двое и получили различные травмы 110 человек, по неосторожности самих пешеходов 38 человек были травмированы, 2 погибли, в том числе один несовершеннолетний. Анализ возрастных групп пострадавших показывает, что наиболее часто в ДТП участвовали дети в возрасте до 16 лет и пожилые граждане (60+). Кроме того, 57 пешеходов пострадали по вине водителей, чей стаж превышает 10 лет, — сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

В момент ДТП, связанных с наездами на пешеходов, водители чаще всего нарушали правила проезда пешеходного перехода – зарегистрировано 70 фактов, несоблюдение условий при движении задним ходом – 15 случаев. В восьми происшествиях водители не имели права управления, в двух – были лишены данного права, в четырёх – находились в состоянии опьянения.

В светлое время суток травмировано 119 пешеходов, 2 погибли, в темное – ранено 29 человек, 2 погибли.

Самыми аварийными днями недели стали среда и четверг, время суток – с 12 до 18 часов, наибольшее количество наездов на пешеходов зарегистрировано в Гагаринском и Ленинском районах города – 67 и 48 соответственно.

Почти в 37% от всех ДТП, связанных с наездами на пешеходов, сопутствующими факторами стали недостатки эксплуатационного содержания в обустройстве улично-дорожной сети, а именно: отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части – 29 фактов, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах – 12, неправильное применение, плохая видимость дорожных знаков – 11, отсутствие (недостаточное) освещения, неисправное освещение – 7 и другие.

Значительно возросло количество наездов на несовершеннолетних пешеходов на внутридворовых территориях – 13 случаев, 8 из которых зарегистрированы в Гагаринском районе. Основная причина таких происшествий – внезапный выход пешеходов на проезжую часть дороги из-за предметов, ограничивающих обзор, чаще всего припаркованных транспортных средств.

Профилактика ДТП с участием пешеходов – приоритетная задача Госавтоинспекции. Регулярно в городе Севастополе проходит рейд «Пешеходный переход», направленный на выявление водителей, нарушающих правила проезда пешеходного перехода и пешеходов, игнорирующих требования 4 раздела ПДД.

В рамках еженедельно проходящего рейда «Пешеходный переход» сотрудники ГИБДД составляют административные материалы по статье 12.18 КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 тысяч рублей. С начала текущего года таких водителей выявлено 1877 человек, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого.

Также за 9 месяцев текущего года выявлено 559 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части дороги, за что статьей 12.29 КоАП РФ предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы являются самой уязвимой категорией участников дорожного движения и предупреждает водителей — управление автомобилем, который является источником повышенной опасности, накладывает большую ответственность на них в процессе участия в дорожном движении. Также призываем пешеходов помнить, что личная безопасность на дороге зависит, в первую очередь, от соблюдения ПДД самими участниками дорожного движения.

фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю