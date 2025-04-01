Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больниц

Четверо из пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом, который столкнулся с грузовиком на трассе у аэропорта Симферополя, выписаны из больниц. Стационарное лечение продолжают 15 человек, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Республики Крым.

По состоянию на 1 апреля в медицинских организациях Республики Крым получают стационарное лечение 15 пациентов, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 24 марта в Симферопольском районе, — говорится в сообщении. Все пациенты, находящиеся на стационарном лечении, в удовлетворительном стабильном состоянии с положительной динамикой, отметили в региональном Минздраве. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что из регионального бюджета семьям погибших будет выплачено по 1,5 млн рублей помощи, по 300 или 600 тыс. рублей также получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм. источник: ТАСС

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