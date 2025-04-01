Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выписаны из больниц

По состоянию на 1 апреля в медицинских организациях Республики Крым получают стационарное лечение 15 пациентов, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 24 марта в Симферопольском районе, — говорится в сообщении.
Все пациенты, находящиеся на стационарном лечении, в удовлетворительном стабильном состоянии с положительной динамикой, отметили в региональном Минздраве.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что из регионального бюджета семьям погибших будет выплачено по 1,5 млн рублей помощи, по 300 или 600 тыс. рублей также получат пострадавшие в зависимости от тяжести травм.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Крыму