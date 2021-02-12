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Фото: geralt, pixabay.com

Четверо умерли, 109 выздоровели. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:32 12.02.2021

По состоянию на утро 12 февраля в Севастополе зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19.

109 человек выписаны после выздоровления.   Умерли четыре человека в возрасте от 67 до 93 лет. Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 10821 человек. В настоящий момент выздоровели 9688 человек, 437 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в стационарах находится 364 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 51 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 50%. Под наблюдением находится 803 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Четверо умерли, 109 выздоровели. Коронавирус в Севастополе

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