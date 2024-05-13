Четверть доли незначительной быть не может – так постановил Верховный Суд РФ

Значительное число домовладений в России находится в долевой собственности. В ряде случаев совместное владение имуществом представляется невозможным по причине неприязненных и конфликтных отношений между собственниками.

Адвокаты по разделу имущества из ЮАП СПб отмечают, что действующее законодательство практически не учитывает межличностный фактор при рассмотрении возникающих из этого споров. Многие моменты, связанные с долевой собственностью не определены вовсе. Так, к примеру, хоть и содержит термин «малозначительная доля», однако не определяет соответствующий предел.

Во многом, юристы и суды при вынесении решений руководствуются уже имеющимися прецедентами. Один из них отражен в Определении Верховного Суда РФ N 41-КГ23-14-К4.

Суть дела

Данное дело изначально рассматривалось в одном из судов общей юрисдикции Ростовской области. Было установлено, что граждане, находившиеся в брачных отношениях, приобрели ½ доли частного домовладения. Соответственно, каждому из них принадлежала ¼ доля в праве собственности на него.

В последующем брак был расторгнут. В силу же неприязненных межличностных отношений бывшие супруги не смогли проживать в нем совместно. В связи с этим супруга съехала из дома. Пользование своим имуществом для нее стало невозможным.

Чтобы восстановить свои права, отдельно живущая супруга предложила выкупить ее часть дома. Однако второй собственник отказался.

В попытке обязать совершить соответствующую сделку бывшая жена, которая съехала из своего дома, провела оценку рыночной стоимости своей части и обратилась в суд. По итогам экспертизы, цена за ¼ доли составила около 700 тысяч рублей.

После рассмотрения дела суд первой инстанции отказал истице по причине отсутствия заинтересованности у ответчика в совершении сделки. Кроме этого, факт плохих межличностных отношений, по мнению суда, не влияет на возможность совместного проживания под одной крышей.

С позицией первой инстанции оказался не согласен апелляционный суд. Судья посчитал, что доля бывшей супруги является незначительной, поэтому второй собственник обязан выкупить ее.

Такого же мнения придерживались и на кассации.

Что такое незначительная доля?

Здесь следует остановиться на том, какие последствия могут возникнуть в случае признания доли незначительной. Так, в соответствии со статьей 252 ГК РФ, по определению собственник не заинтересован во владении ей. Кроме этого, критерием такой доли является невозможность ее выдела без ущерба для третьих лиц. Соответственно, суд вправе принять решение о ее отчуждении в пользу других собственников с выплатой компенсации в пользу владельца.

Как правило, подобная ситуация возникает, когда несколько лиц являются совладельцами жилья. Например, это может быть случай совместной покупки квартиры супругами или наследственного имущества, которое делится между несколькими наследниками.

Лица, имеющие незначительную долю в жилом помещении, обладают правами и обязанностями, предусмотренными законом для всех совладельцев. В совокупности это включает право пользования общим имуществом, участие в принятии решений по управлению жильем (например, по ремонту или сдаче в аренду) и ответственность по возникающим обязательствам.

При этом в случае раздела квартиры или ее продажи, незначительная часть может повлиять на размер долей каждого собственника.

В целом же, позиция ростовских судов является несостоятельной. Связано это с тем, что ¼ доли не может быть незначительной, если исходить из уже сложившейся практики. Кроме этого, для применения ст. 252 ГК РФ нет обоснований в принципе. Без согласия собственника незначительной доли судья вправе принять решение об отчуждении, однако нельзя обязать другого владельца выкупить ее без его на то воли.

Кроме этого, предыдущие инстанции не учли финансовое положение бывшего супруга. Он фактически не мог совершить соответствующую сделку по причине отсутствия у него денежных средств в необходимом объеме.

Таким образом, Верховный Суд РФ не только встал на защиту прав собственника, но и внес конкретизацию в части определения критериев незначительности долей, что будет применяться в рамках правоприменения в дальнейшем.