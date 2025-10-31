Четверых севастопольцев обвиняют в незаконном вылове кефали

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении четырех мужчин: жителей Севастополя в возрасте 38, 48 лет и 61 года и жителя Симферополя в возрасте 68 лет. Они обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов способом массового их истребления группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Установлено, что днем 27 февраля 2025 года в акватории бухты Камышовой Черного моря в городе Севастополе, на причале № 231, мужчины установили сеть для вылова кефали. После этого они вычерпали улов сачками, загрузили его в подготовленные ящики и собирались перерабатывать в помещении цеха на том же причале. Сеть является орудием массового истребления водных биологических ресурсов. В соответствии с действующим законодательством ее использование при осуществлении любительского рыболовства запрещено. Таким образом, обвиняемые незаконно выловили свыше 10 тысяч экземпляров кефали сингиль, причинив государству ущерб в размере более 6,9 млн рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Сотрудники Службы в г. Севастополе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали нарушителей на причале и изъяли незаконный улов.

Расследование проведено отделом дознания и административной практики ПУ ФСБ России по Республике Крым. На автомобили, объекты недвижимости и денежные средства обвиняемых наложен арест.

Прокуратура города направила уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратура предъявила исковое заявление о взыскании с обвиняемых полной суммы причиненного ущерба.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя

