Четыре атаки на Севастополь за ночь — губернатор города сообщил о повреждениях

Минувшей ночью и утром военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сбито больше 25 БПЛА. Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о точечных повреждениях: на проспекте Генерала Острякова повреждены окна в двух квартирах, в Гагаринском районе — автомобиль. Люди не пострадали. Напоминаю, если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации, — сообщил губернатор в МАКС.