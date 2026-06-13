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Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о повреждениях
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Четыре атаки на Севастополь за ночь — губернатор города сообщил о повреждениях

Опубликовал: news-parser в Актуально 10:38 13.06.2026

Минувшей ночью и утром военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сбито больше 25 БПЛА. Спасательная служба Севастополя зафиксировала сообщения о точечных повреждениях: на проспекте Генерала Острякова повреждены окна в двух квартирах, в Гагаринском районе — автомобиль. Люди не пострадали. Напоминаю, если вы обнаружили обломки от БПЛА, то не подходите к ним, а сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации, — сообщил губернатор в МАКС.

источник: РИА Новости Крым

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