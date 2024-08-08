Четыре дня музыки, юмора и спорта: приглашает фестиваль «Extreme Крым»

Главным событием в парке «Extreme Крым» в этом сезоне станет одноимённый фестиваль, который объединит музыку, юмор, медиа, спорт, интерактивные программы для детей и всевозможные шоу. Событие пройдёт на мысе Тарханкут с 15 по 18 августа.

Как сообщает Туристический портал Крыма, организаторы готовят для гостей несколько тематических программ. Например, Фабрика юмора подарит выступления стендап-комиков, в том числе импровизации, Фабрика ЗОЖ – занятия по йоге, стрейчингу и фитнесу, активности с бамперболом, состязания по пляжному волейболу среди взрослых, соревнования пляжному футболу и брейкинг-батлы среди детей.

На Фабрику медиа съедутся специалисты этой сферы, чтобы поделиться опытом, попрактиковаться и создать уникальный видео- и фото-контент. Фабрика музыки и шоу устроит развлекательные программы, выступления артистов, сеты от диджеев, мастер-классы и тематические лекции. Для юных гостей парка будет работать Фабрика детства. В её программе – показы мультфильмов, интерактивные программы, гавайская вечеринка, водная битва, пенное и химическое шоу. Ещё мальчишек и девчонок развлекут аниматоры.

Фестивальные дни будут начинаться в 07:00 с йоги, а завершаться ночью вечеринками с участием диджеев Nejtrino и DanaRee. Кроме того, каждый день в 20:00 предусмотрены показы фильмов для всей семьи, 17 августа в 19:00 – экстремальное шоу «Паркур-догонялки супергероев», 18 августа в 19:00 – спортивное шоу «Батутный фристайл». А главными событиями «Extreme Крым» организаторы назвали следующие: 16 августа в 21:30 выступит рэпер 10AGE, 17 августа в 21:00 – певица Анет Сай и группа NLO, 18 августа в 20:30 – стендап-комик из Ростова-на-Дону Андрей Атлас.

Подробная программа фестиваля – здесь. Посетить мероприятие можно бесплатно, но для входа в парк следует зарегистрироваться на сайте. Адрес: мыс Тарханкут, Черноморский район, пос. Оленевка, ул. Ленина, координаты: 45.359755, 32.512981.

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