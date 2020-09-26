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Четыре года народной награде севастопольского «Добровольца» «Общественное признание»

Четыре года народной награде севастопольского «Добровольца» «Общественное признание»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 15:56 26.09.2020

В этом году исполняется 4 года премии «Общественное признание», учреждённой Общественным Движением «Доброволец» и Международным общественным фондом «Российский фонд мира».

Три года подряд премия вручалась севастопольцам, имеющим огромные заслуги перед городом, но по тем или иным причинам не отмеченным званиями и наградами. Три года подряд торжественная церемония вручения премии «Общественное признание» становилась ярким и незабываемым событием, притягивающим внимание огромной аудитории, — напоминает пресс-служба ОД «Доброволец».

Четыре года народной награде севастопольского «Добровольца» «Общественное признание»

Лауреатами премии становились известные заслуженные горожане: скульптор, чьи работы известны каждому севастопольцу, Владимир Суханов; тренер с 50-летним стажем Анатолий Подольский. Увы, наставник ушел из жизни в декабре прошлого года.

Вручение премии стало одним из ярких эпизодов его угасающей жизни. Мы счастливы, что при жизни мастера дали возможность обществу сказать ему незабываемое спасибо, — отметил лидер «Добровольца», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков.

Четыре года народной награде севастопольского «Добровольца» «Общественное признание»

В прошлом году премией были отмечены сразу двое: журналист, писатель, краевед Владимир Илларионов и тренер высшей категории, мастер спорта по самбо Виктор Белозеров.

Четыре года народной награде севастопольского «Добровольца» «Общественное признание»

К сожалению, в этом году в связи со сложной эпидемической обстановкой сроки вручения премии пока не определены. Но вручена она будет обязательно, обещает севастопольский «Доброволец». Ежегодное вручение премии в Балаклаве стало очень важным и ожидаемым событием и премия «Общественное признание»-2020  — настоящая народная награда — обязательно найдёт своего достойного обладателя.

Четыре года народной награде севастопольского «Добровольца» «Общественное признание»

Скульптор Владимир Суханов

Четыре года народной награде севастопольского «Добровольца» «Общественное признание»

Тренер Анатолий Подольский

Четыре года народной награде севастопольского «Добровольца» «Общественное признание»

Лауреаты «Общественного признания»-2019: Владимир Илларионов и Виктор Белозеров

Четыре года народной награде севастопольского «Добровольца» «Общественное признание»

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