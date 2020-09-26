Четыре года народной награде севастопольского «Добровольца» «Общественное признание»

В этом году исполняется 4 года премии «Общественное признание», учреждённой Общественным Движением «Доброволец» и Международным общественным фондом «Российский фонд мира».

Три года подряд премия вручалась севастопольцам, имеющим огромные заслуги перед городом, но по тем или иным причинам не отмеченным званиями и наградами. Три года подряд торжественная церемония вручения премии «Общественное признание» становилась ярким и незабываемым событием, притягивающим внимание огромной аудитории, — напоминает пресс-служба ОД «Доброволец».

Лауреатами премии становились известные заслуженные горожане: скульптор, чьи работы известны каждому севастопольцу, Владимир Суханов; тренер с 50-летним стажем Анатолий Подольский. Увы, наставник ушел из жизни в декабре прошлого года.

Вручение премии стало одним из ярких эпизодов его угасающей жизни. Мы счастливы, что при жизни мастера дали возможность обществу сказать ему незабываемое спасибо, — отметил лидер «Добровольца», депутат Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков.

В прошлом году премией были отмечены сразу двое: журналист, писатель, краевед Владимир Илларионов и тренер высшей категории, мастер спорта по самбо Виктор Белозеров.

К сожалению, в этом году в связи со сложной эпидемической обстановкой сроки вручения премии пока не определены. Но вручена она будет обязательно, обещает севастопольский «Доброволец». Ежегодное вручение премии в Балаклаве стало очень важным и ожидаемым событием и премия «Общественное признание»-2020 — настоящая народная награда — обязательно найдёт своего достойного обладателя.