Четыре крымских проекта вошли в финал XIV Международной премии Russian Event Awards

Так, доказать своё превосходство в номинации «Лучшее событие в области промышленного туризма» предстоит ферме Viva Lavanda в селе Аромат Бахчисарайского района. На суд жюри она представила свой праздник Урожая лаванды. Ставшее уже ежегодным событие проходит в июле. Гостям предлагают собственноручно срезать ароматное растение с полей хозяйства, переработать его в аппарате паровой дистилляции и получить собственное эфирное масло. Для участников предусмотрены угощения и танцы.

В номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» о себе в финале премии заявит бывший дворец Дюльбер, а теперь одноимённый санаторий в Большой Ялте. Это многопрофильное оздоровительное учреждение на первой береговой линии, окружённое реликтовым парком. С 2024 года здесь открылся музей с уникальными артефактами, документами и копиями предметов из государственных культурных учреждений, федеральных архивов и частных коллекций. Экспонаты рассказывают о членах семьи Романовых, которые в 1919 году находились во дворце под арестом: фактически это место стало их последним домом в России. В санатории разработаны несколько собственных экскурсионных программ.

В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» (среди городов с населением до 100 тыс. человек) от Крыма сразу два претендента на победу. Это фестиваль-маркет «Скажите JAZZ!», который проходит на территории южнобережных отелей, ферм и сыроварен полуострова, а также в курортном Коктебеле. Событие дарит гостям гастрономические и музыкальные удовольствия. Меломаны слушают живое исполнение джаза, рок-н-ролла, танцуют, участвуют в творческих мастер-классах и знакомятся с продукцией крымских производителей.

Ещё один крымский проект, ярко заявивший о себе, – «Космос внутри». Его автор Ирина Андреева, жительница посёлка астрономов Научный в Бахчисарайском районе возрождает культурные традиции этой особенной территории. Она организует выставки художников и фотографов, спектакли, концерты и поэтические выступления талантливых артистов в локациях Крымской астрофизической обсерватории.

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году по инициативе председателя правления PR-агентства «ФРОС «Region PR» и руководителя комитета по событийному туризму РСТ Геннадия Шаталова, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. До 2022 года проводилась в формате Национальной премии.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК