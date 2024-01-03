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Четырнадцать пожаров. В МЧС рассказали, как прошли первые дни новогодних праздников в у

Четырнадцать пожаров. В МЧС рассказали, как прошли первые дни новогодних праздников в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:50 03.01.2024

За прошедшие праздничные дни с 1 по 2 января 2024 года в Крыму зарегистрировано 14 пожаров, из них 5 — возгорание сухой растительности. Пострадавших нет.

Основными причинами пожаров стали нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрооборудования, а также из-за неосторожного обращения с огнем. Пожаров по причине нарушения правил использования пиротехники не зарегистрировано, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В чрезвычайном ведомстве отметили положительную динамику 2023 года снижения количества техногенных пожаров и гибели на них людей.

Благодаря профессионализму и самоотверженной работе пожарно-спасательных подразделений на пожарах было спасено более 100 человеческих жизней, материальных ценностей на сумму, превышающую 50 миллионов рублей. Силы и средства территориального пожарно-спасательного гарнизона Республики Крым ликвидировали более 3 500 пожаров, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели обращают внимание гостей и жителей полуострова на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности: нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра, также это касается электрооборудования, включенного в электросеть. Гирлянды на ночь необходимо отключать от сети. Пиротехнические изделия необходимо использовать в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

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При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 или 112.

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