Чиновник администрации Алушты пойман на взятке. Обещал содействовать в решении вопросов

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым во взаимодействии сотрудниками ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и г. Севастополю в результате проведения следственных действий установлен факт получения взятки должностным лицом.
Полицейские установили, что в период 2022-2023 гг. начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Алушты, получила взятку в крупном размере от директора коммерческой организации, осуществляющую свою деятельность на территории муниципального образования город Алушта, в сумме свыше 285 000 рублей за общее покровительство, а именно за создание благоприятных условий в решении вопросов, отнесенных к компетенции ее трудовой деятельности. В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения региональной Росгвардии провели обыски по месту проживания и трудовой деятельности подозреваемой, в результате которых изъяты документы и предметы имеющие доказательственное значение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
Сотрудниками полиции злоумышленница задержана и ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму