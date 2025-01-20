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Чиновник администрации Алушты пойман на взятке. Обещал содействовать в решении вопросов
фото: скрин видео пресс-службы МВД России по РК

Чиновник администрации Алушты пойман на взятке. Обещал содействовать в решении вопросов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:39 20.01.2025

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым во взаимодействии сотрудниками ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и  г. Севастополю в результате проведения следственных действий установлен факт получения взятки должностным лицом.

Полицейские установили, что в период 2022-2023 гг. начальник Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Алушты, получила взятку в крупном размере от директора коммерческой организации, осуществляющую свою деятельность на территории муниципального образования город Алушта, в сумме свыше 285 000 рублей за общее покровительство, а именно за создание благоприятных условий в решении вопросов, отнесенных к компетенции ее трудовой деятельности. В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции при силовой поддержке спецподразделения региональной Росгвардии провели обыски по месту проживания и трудовой деятельности подозреваемой, в результате которых изъяты документы и предметы имеющие доказательственное значение, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Сотрудниками полиции злоумышленница задержана и ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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