Чиновники опять всех запутали в вопросе ношения масок

Эта дискуссия начиналась еще во время первой волны коронавируса. Нужны или не нужны маски? Как именно их носить? Как часто менять? А защищают ли они от вируса (коронавируса)? Где носить обязательно, а где нет? Что является «общественным местом»? Дискуссию прекратили карательные меры – протоколы об админнарушении (по статье 20.6.1 КоАП РФ). Все постепенно свыклись с «правилами игры», да и градус ограничительных мер «режима повышенной готовности» в регионах то снижался, то повышался. Соответственно, маски были маркером роста (или снижения) темпов заболеваемости и числа заражений «ковидом».

На этой неделе «масочная» тема снова поднята в СМИ и соцсетях. Невольно ее драйвером стал Глава Крыма Сергей Аксёнов. На заседании оперативного штаба в среду, 4 августа, он призвал туристов соблюдать антиковидные требования и носить маски.

Уважаемые гости Республики, прошу вас, пожалуйста, уважайте наши правила и требования. Это касается всех, — подчеркнул Аксёнов.

Соответственно, многочисленные туристы нарушают «масочный режим», практически, везде.

Но сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова этим самым «нарушителям» выписала своеобразную «индульгенцию», заявив, что не нужно носить маски на улице, если это не массовое мероприятие. Действие масочного режима сохраняется в помещениях.

Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски… если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях — да, это требование остается, оно неизбежно, — сказала Попова в интервью на канале « Россия 24 ».

И это был своеобразный ответ на реплику Аксёнова. При этом Попова призвала отдыхающих на российских курортах соблюдать «меры профилактики коронавируса»…

И вот она новая путаница в истории с масками. Остановка — это улица? Парк – это улица? Заполненная отдыхающими набережная – массовое мероприятие? Как добиться социальной дистанции на переполненном крымском пляже? И опять же… что по закону «общественное место» (вы удивитесь, но юридически такого термина не существует)? Вангуем – дискуссию прекратят штрафы и суды…