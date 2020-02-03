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Чиновники Севастополя помогут горожанам решить вопрос с судебными взысканиями по счетам за тепло
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Чиновники Севастополя помогут горожанам решить вопрос с судебными взысканиями по счетам за тепло

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:04 03.02.2020

Напомним, в Севастополе жители 206 квартир, в которых установлены газовые котлы, продолжают получать счета от «Севтеплоэнерго» за индивидуальные приборы обогрева. Правительство города намерено помочь в этом деле горожанам.  Соответствующее поручение сегодня в ходе еженедельного Аппаратного совещания дал врио Губернатора Михаил Развожаев своему заместителю Владимиру Базарову.

Мы договаривались поставить вопрос с судебными процедурами на паузу до того момента, пока не разработаем выход из ситуации. Как выяснилось, взыскания продолжают приходить, у людей списываются пенсии и так далее. Посмотрите еще раз на правовые основания и остановите все взыскания. До принятия решения все эти действия необходимо приостановить. Необходимо помочь людям, который оказались заложниками управленческих лишений, чтобы лишние деньги с них не взымались, – обратился Михаил Развожаев к Владимиру Базарову.

Врио губернатора, подчёркивает пресс-служба Правительства, поручил проработать вопрос вместе в Прокуратурой.

Чиновники Севастополя помогут горожанам решить вопрос с судебными взысканиями по счетам за тепло

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