Чирлидеры Крыма успешно выступили на чемпионате России по чир спорту

Крымские чирлидеры успешно выступили на чемпионате и первенстве России по чир спорту, который состоялся с 20 по 23 февраля в Москве.

В соревнованиях приняло участие более 4300 спортсменов из 52 регионов Российской Федерации. В дисциплине «Чирлидинг-группа смешанная» спортсмены сборной Республики Крым стали серебряными призерами. Тренируются крымчане под руководством Инны Назаренко, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.