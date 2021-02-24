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Чирлидеры Крыма успешно выступили на чемпионате России по чир спорту
фото: пресс-служба Министерства РК

Чирлидеры Крыма успешно выступили на чемпионате России по чир спорту

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:37 24.02.2021

Крымские чирлидеры успешно выступили на чемпионате и первенстве России по чир спорту, который состоялся  с 20 по 23 февраля в Москве.

В соревнованиях приняло участие более 4300 спортсменов из 52 регионов Российской Федерации. В дисциплине «Чирлидинг-группа смешанная» спортсмены сборной Республики Крым стали серебряными призерами. Тренируются крымчане под руководством Инны Назаренко, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.

 

Чирлидеры Крыма успешно выступили на чемпионате России по чир спорту

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