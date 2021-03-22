Число бронирований в Ялту на майские праздники выросло на 39%

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, как изменился спрос на бронирование жилья для отдыха на майские праздники относительно 2019 года. Аналитики отмечают, что, по сравнению с 2019 годом, рост числа бронирований на майские праздники составляет 12%. Конкретно по городам: на 39% выросло число бронирований в Ялте, на 15% — в Севастополе больше, на 375% — в Симферополе.

Мы отмечаем также снижение числа бронирований на майский отдых в Санкт-Петербурге (-49%), Анапу (-14%), Геленджик (-38%) относительно аналогичного периода 2019 года. Также виден небольшой рост числа бронирований на май в Сочи (6%), — цитирует пресс-служба директора по развитию и коммуникациям TVIL.RU Оксану Шустикову.

По статистике TVIL.RU, в 2021 году туристы на майских праздниках стали на 7% чаще путешествовать парами, чем компаниями. На 2% меньше, чем в 2019 году, россиян поедут в мае отдыхать с детьми.

Топ-10 популярных городов на майские праздники относительно 2019 года существенно не изменился. Туристы в 2021 году предпочтительнее бронируют жильё на морских курортах России, чем в Санкт-Петербурге. В этом году на майские праздники отели на 4% популярнее, чем в дома. Относительно 2019 года выросла на 16% стоимость ночи, на 9% продолжительность отдыха, соответственно, увеличился средний чек на 26%.

Мы ожидаем, что число бронирований после снятия всех карантинных мер в стране будет расти, — комментирует Оксана Шустикова.

Стабильный рост бронирований наблюдается в Крыму. Также наиболее заметен рост бронирований в Симферополь — почти в 5 раз, по сравнению с 2019 годом.