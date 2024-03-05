Число бронирований отелей для отдыха в Крыму удвоилось по сравнению с 2023 годом

Количество бронирований отелей Крыма на лето 2024 года выросло в два раза по сравнению с годом ранее, такую же статистику фиксируют туроператоры. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным единой платформы для гостиниц Travelline, число бронирований крымских отелей на июль-сентябрь выросло на 100% по сравнению с прошлым годом. О двукратном росте продаж на высокий сезон говорят и туроператоры, причем особенно популярны отели, предлагающие систему «все включено», — цитирует сообщение ТАСС.

Бронирования отелей в Крыму на выходные, приуроченные к 8 марта, возросли в четыре раза по сравнению с таким же периодом годом ранее, спрос на туры увеличился втрое. Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах отметила, что туристы соскучились по отдыху на полуострове, к тому же стоимость летних туров в Крым заметно ниже, чем в Краснодарский край.

Согласно данным Travelline, средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле Крыма выросла за год примерно на 10% — до 5,6 тыс. рублей за сутки, в Краснодарском крае — на 13%, до 7,9 тыс. рублей. Средняя стоимость размещения в четырех- и пятизвездочных отелях на курортах Краснодарского края увеличилась на 23% — до 16 тыс. рублей, в Крыму цены снизились на 2% — до 11,2 тыс. рублей.

Глава отделения РСТ в Крыму Борис Зелинский согласился с данными о росте спроса на отдых в Крыму, но подчеркнул, что этот объем пока нельзя сравнить с показателем 2021 года.

источник: ТАСС