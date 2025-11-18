Число ДТП на крымских трассах хотят снизить улучшив освещённость автодорог

Так, ГУП РК «Крымавтодор» приступило к осуществлению работ в апреле 2025 года. На сегодняшний день выполнен и реализуется ряд проектов, в том числе:

Автомобильная дорога Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью (в пределах города Красноперекопска). Освещение полностью установлено на участке протяженностью около 5 км. Стоимость работ составила 41 млн рублей;

Автомобильная дорога Симферополь – Ивановка (в пределах населенных пунктов Ивановка, Денисовка, Строгоновка). Степень готовности объекта составляет 100 %, стоимость – 82,6 млн рублей, а общая протяженность освещаемых участков – более 8,6 км.

Кроме того, по информации Сергея Аксёнова, работы ведутся на Восточном и Западном обходах Симферополя.

На Восточном обходе работы выполняются в три этапа в рамках трех контрактов. Общий объем финансирования – порядка 81 млн рублей, готовность объектов – 90 %, протяженность освещаемых участков – 4,2 км. Подключить освещение планируется поэтапно до 15 декабря. Работы на Западном обходе уже завершены: освещено 3,2 км, – поделился Глава республики.

Сергей Аксёнов отметил, что на 2026 год запланировано продолжение строительства систем наружного освещения в пределах населенных пунктов Ишунь, Орловка, Орловское, Воронцовка, Красный Мак и других.

В настоящее время разрабатывается проектная документация. Финансирование будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Обеспечение безопасности дорожного движения и развитие дорожной инфраструктуры – важный приоритет государственной политики на всех уровнях. Работа в этом направлении будет продолжена, – заключил Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым