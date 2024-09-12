Число купленных онлайн-билетов на междугородние автобусы в Крыму выросло

Жители Крыма и Севастополя летом 2024 годы почти в четыре раза увеличили онлайн-покупки билетов на междугородние автобусные рейсы, до более 50 тыс. Через мобильное приложение системообразующего банка Крыма — РНКБ (входит в группу ВТБ) в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом

Летом 2024 года жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 50 тыс. билетов на междугородние автобусные рейсы с помощью мобильного приложения РНКБ. Это почти в четыре раза больше, чем количество купленных билетов в прошлом году — 13 тыс. за июнь-август 2023 года. Стоимость приобретенных билетов летом 2024 года составила порядка 16 млн рублей, за аналогичный период прошлого года — 5,6 млн рублей, — сказал Козинкин.

По словам собеседника агентства, наибольший спрос на билеты зафиксирован в июне, за первый месяц лета клиенты банка приобрели более 20 тыс. билетов. По статистике, чаще всего их покупали женщины — 67%.

Сервис онлайн-покупки билетов стал частью проекта «Цифровая среда», покупку билетов на проезд в пригородном и междугороднем транспорте в мобильном приложении РНКБ ввели в ноябре 2022 года.

источник: ТАСС