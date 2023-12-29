Число национализированных в Республике Крым объектов достигло 2,6 тысяч

Власти Республики Крым с начала национализации собственности сторонников киевского режима провели эту процедуру для 2,6 тыс. объектов, которые принадлежали почти 200 собственникам. Об этом сообщил председатель государственного совета региона Владимир Константинов в своем

На сегодняшний день мы уже национализировали более 2,6 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. При этом на торгах продано 24 национализированных объекта. И эта работа будет обязательно продолжена в следующем году. В наш бюджет стали поступать серьезные деньги по результатам этой деятельности. Эти средства мы потратим на благо нашего Крыма, поддержку наших военнослужащих и их семей, — цитирует сообщение ТАСС.

По мнению спикера, передача недвижимости российским предпринимателям приведет к повышению эффективности крымского бизнеса.

От новых владельцев, в отличие от украинских предшественников, есть все основания ожидать инвестиций в свои предприятия, одним словом — долгосрочного планирования, стратегии их развития, — отмечает Владимир Константинов.

Национализация

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. В их числе оказались квартира жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка.

В декабре Госсовет республики национализировал имущество ряда курортных комплексов, а также Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, ООО «Ювас-транс», ООО «Каракаш агро», аграрных предприятий, банков, среди которых Государственный ощадной банк Украины, спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте.

Общая сумма доходов, полученных Республикой Крым в 2023 году от продажи национализированной недвижимости, составила порядка 2,3 млрд рублей.