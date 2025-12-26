Число пассажиров, которые приехали в Крым поездами, выросло на 3%

Количество пассажиров поездов, перевезенных на Крымский полуостров в 2025 году, выросло на 3% по сравнению с 2024 годом, сообщили журналистам в компании «Гранд сервис экспресс».

Пассажиропоток на поездах «Таврия» увеличился на 3% по сравнению с 2024 годом, — говорится в сообщении.

Всего в 2025 году планируется перевезти почти 6 млн пассажиров, сейчас продано 5,88 млн билетов. Самым популярным направлением этого года стал путь Москва — Симферополь — Москва (19% от всех поездок), на втором и третьем местах: Адлер — Симферополь — Адлер и Краснодар — Симферополь — Краснодар. Также в этом году собственный вагонный парк компании увеличился на 96 новых вагонов — до 734, из которых более трети — 2023-2025 годов постройки.

За новогодние каникулы с 25 декабря по 11 января компания «Гранд сервис экспресс» планирует перевезти поездами «Таврия» 305 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за шесть лет с момента восстановления железнодорожного сообщения с Крымским полуостровом поезда «Таврия» перевезли 23,6 млн пассажиров.

Шесть лет назад, 25 декабря 2019 года, поезд №28 через Крымский мост прибыл в Симферополь, соединив по железной дороге столицу России со столицей Республики Крым.

АО ТК «Гранд сервис экспресс» — единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поезда «Таврия»), а также создатель проекта — поезда-отеля на колесах «Гранд экспресс», ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Поезда «Таврия» круглый год курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, а также из Омска, Перми и Кисловодска в Симферополь. Всего в 2024 году поезда ГСЭ перевезли 5,85 млн пассажиров.

