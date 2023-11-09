Число подписчиков госпабликов в Крыму достигло полутора миллионов

Число подписчиков государственных пабликов в Крыму достигло 1 571 731 человек, об этом рассказал руководитель Центра управления регионом РК Александр Макарь.

Всего на данный момент в регионе функционирует 2400 госпабликов. По словам Александра Макаря, официальные страницы госучреждений позволяют оперативнее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств:

Цифровизация взаимоотношений населения с органами власти существенно ускоряет процессы и стимулирует чиновников быть более открытыми и ответственными в своей работе. Показательно, что именно граждане первыми поняли результативность такого инструмента, как госпаблики. Достаточно подписаться на официальную страницу организации в социальной сети и получать актуальную информацию регулярно. То же касается и обращений – можно оставить комментарий с просьбой обратить внимание на конкретную проблему, и она будет решена, – подчеркнул Александр Макарь.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 миллионов подписчиков.

В госпабликах на сегодня суммарно 115 млн подписчиков, из которых почти 46 млн уникальных. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике: сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения и так далее. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР это большая ответственность — развивать госпаблики в регионах, — сказал Цепелев на форуме «ПРОФ-IT».

Он отметил, что госпаблики стали самой удобной и точной системой коммуникации между представителями власти и гражданами.

В Крыму для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникации с подписчиками. С начала года было проведено 15 таких мероприятий, на которых обучились 600 человек.