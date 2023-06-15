Число погибших при наводнении в Херсонской области выросло до 18 человек

В Херсонской области успешно продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной разрушением киевским режимом Каховской ГЭС и последовавшим наводнением в низовьях Днепра. По информации врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдр, за минувшие сутки из зоны подтопления эвакуированы 277 человек, с начала спасательной операции — более 7,5 тысячи, в том числе 461 ребенок и 146 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1 764 эвакуированных.

В лечебные учреждения госпитализированы 93 человека. Сотрудники Министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 627 человек, эвакуированных с затопленных территорий. К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек. Уровень воды продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метр, в Голой Пристани — 0,25 метра. В районе Новой Каховки из-за близости водохранилища он держится на Днепре на отметке 5 метров, однако на территории Новокаховского городского округа все дома полностью освободились от подтопления. Активно идёт откачка воды из нижних помещений зданий, их сушка тепловыми пушками и специальная обработка, вывоз мусора. В Алешкинском муниципальном округе освободились от воды 4,2% домов, в Голопристанском 2,9%, — рассказал Сальдо.

Межведомственная группировка МЧС и Минобороны России начала дезинфекцию освободившихся территорий.

Набирает обороты работа по оказанию финансовой поддержки. Вчера органы Министерства труда и социальной защиты Херсонской области выплатили первым 630 гражданам, пострадавшим от наводнения, по 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи. Продолжается приём заявок на выплаты, — отметил Владимир Сальдо.

По словам главы региона, обстановка в Херсонской области находится под самым пристальным вниманием федеральных властей. Вся Россия следит за развитием ситуации, переживает за херсонцев и помогает им.

Еще о ситуации в зоне подтоплений – на фото из Telegram-канала председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.

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