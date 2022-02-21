Число пострадавших на пожаре в Инкермане выросло до восьми человек

Власти Севастополя установили, что в многоквартирном доме, который сгорел на прошлой неделе в Инкермане, на момент пожара проживали 43 человека. Четверо (семья – двое взрослых и двое детей) погибли на месте. Восемь пострадавших (ранее сообщалось о двоих, а потом и троих) в настоящее время находятся на лечении в больнице.

На сегодняшний день, на утро, восемь человек госпитализированы. Все в удовлетворительном состоянии, кроме одной женщины, которая находится в (состоянии) средней степени тяжести, получив переломы. Но из реанимации она переведена в отделение травматологии, где берут соответствующие анализы – готовят к операции, – цитирует вице-губернатора Севастополя Александрв Кулагина «Новый Севастополь» .

Организована выплата материальной помощи погорельцам – её уже получили 17 человек.

Для них выделено пять комнат в общежитии на улице Горпищенко, две находятся в резерве. «На сегодняшний день три человека там живут постоянно, ожидается ещё точно три человека, которые находятся в стационарах, – добавил Кулагин.

Власти города решают вопрос с выплатами родственникам погибших. Будет проведена оценка утраченного погорельцами имущества. Продолжается расследование причин возгорания.

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