Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Число пострадавших на пожаре в Инкермане выросло до восьми человек

crimeapress_news



реклама в крыму
Число пострадавших на пожаре в Инкермане выросло до восьми человек
Фото: Вести Севастополь

Число пострадавших на пожаре в Инкермане выросло до восьми человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:39 21.02.2022

Власти Севастополя установили, что в многоквартирном доме, который сгорел на прошлой неделе в Инкермане, на момент пожара проживали 43 человека. Четверо (семья – двое взрослых и двое детей) погибли на месте. Восемь пострадавших (ранее сообщалось о двоих, а потом и троих) в настоящее время находятся на лечении в больнице.

На сегодняшний день, на утро, восемь человек госпитализированы. Все в удовлетворительном состоянии, кроме одной женщины, которая находится в (состоянии) средней степени тяжести, получив переломы. Но из реанимации она переведена в отделение травматологии, где берут соответствующие анализы – готовят к операции, – цитирует вице-губернатора Севастополя  Александрв Кулагина «Новый Севастополь».

Организована выплата материальной помощи погорельцам – её уже получили 17 человек.

Для них выделено пять комнат в общежитии на улице Горпищенко, две находятся в резерве. «На сегодняшний день три человека там живут постоянно, ожидается ещё точно три человека, которые находятся в стационарах, – добавил Кулагин.

Власти города решают вопрос с выплатами родственникам погибших. Будет проведена оценка утраченного погорельцами имущества. Продолжается расследование причин возгорания.

Узнайте больше:  Севастополь готов принять полтысячи беженцев из Донбасса. В городе начали сбор гуманитарной помощи

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.