Число пострадавших при обрушение балкона в севастопольской школе выросло до 10
фото: © Telegram Михаил Развожаев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:36 21.05.2026

Число пострадавших при ЧП в школе Севастополя выросло до 10, в больницу накануне обратилась еще одна девушка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Десять подростков, пострадавших вчера при обрушении балкона в школе №13, остаются в больнице. Шестеро ребят — стабильны, у них травмы средней степени тяжести. Еще одна девушка сама приехала в больницу вчера вечером, она в удовлетворительном состоянии, под наблюдением врачей, — сообщил губернатор.

Еще трое ребят— одна девушка и двое парней — находятся в тяжелом состоянии.

Одного из молодых людей вечером прооперировали, он в реанимации, в сознании, под наблюдением врачей. Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь. Всем пострадавшим врачи детского комплекса оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул Развожаев.

Напомним, ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они — выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.

По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.

источник: РИА Новости Крым 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.