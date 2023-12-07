Число самозанятых в России достигло 9 миллионов. Из них свыше 100 тысяч – в Крыму

В России количество самозанятых по сравнению с 2022 годом выросло на 37% и достигло 9 млн. человек. Наибольший рост по сравнению с 2022 годом показали: Республика Ингушетия (на 63%), Республика Адыгея (на 49%), Республика Крым (на 47%), Краснодарский край (45%), Иркутская область (на 45%), Ставропольский край (на 43%), Оренбургская область (на 42%). Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

В Крыму уже свыше 110 тысяч самозанятых. Их суммарный доход – почти 20 млрд. рублей. В первую пятерку самых популярных видов деятельности, указанных самозанятыми при регистрации, вошли перевозка пассажиров и грузоперевозки, аренда недвижимости, а также оказание услуг маникюра и педикюра.

Это один из самых удобных способов стартовать в бизнесе, попробовать себя в качестве предпринимателя. Кроме того, для них действует суперльготный вид налогового режима — ставки составляют всего 4% и 6%, — отметили в Минэконоиразвития РФ. – Для самозанятых доступны самые разные меры поддержки: льготное кредитование, имущественная поддержка, бесплатные обучающие программы, помощь в выходе на маркетплейсы, продвижение в социальных сетях, участие во всероссийских выставках.

Напомним, что при расчете с физлицами самозанятые платят 4% от дохода, с организациями – 6%. Начисление налога ведется только с тех операций, которые проведены в мобильном приложении. По итогам месяца сформируется сумма налога, которую необходимо оплатить до 25 числа следующего месяца. Самозанятые не предоставляют декларации в налоговые органы, добровольно уплачивают страховые взносы, а также могут совмещать самозанятость с официальным трудоустройством.

Важной тенденцией в 2023 году стало увеличение числа молодых самозанятых. Более половины самозанятых (53%) — младше 35 лет, 23% из них — младше 25 лет. При этом процент предпринимателей до 25 лет увеличивается из года в год. Также отмечен рост самозанятых граждан среди женщин. С 2020 года их количество увеличилось с 39% до 45%.