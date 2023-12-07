Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Число самозанятых в России достигло 9 миллионов. Из них свыше 100 тысяч – в Крыму
актуально в республике
Число самозанятых в России достигло 9 миллионов. Из них свыше 100 тысяч – в у

Число самозанятых в России достигло 9 миллионов. Из них свыше 100 тысяч – в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:49 07.12.2023

В России количество самозанятых по сравнению с 2022 годом выросло на 37% и достигло 9 млн. человек. Наибольший рост по сравнению с 2022 годом показали: Республика Ингушетия (на 63%), Республика Адыгея (на 49%), Республика Крым (на 47%), Краснодарский край (45%), Иркутская область (на 45%), Ставропольский край (на 43%), Оренбургская область (на 42%). Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

В Крыму уже свыше 110 тысяч самозанятых. Их суммарный доход – почти 20 млрд. рублей. В первую пятерку самых популярных видов деятельности, указанных самозанятыми при регистрации, вошли перевозка пассажиров и грузоперевозки, аренда недвижимости, а также оказание услуг маникюра и педикюра.

Это один из самых удобных способов стартовать в бизнесе, попробовать себя в качестве предпринимателя. Кроме того, для них действует суперльготный вид налогового режима — ставки составляют всего 4% и 6%, — отметили в Минэконоиразвития РФ. – Для самозанятых доступны самые разные меры поддержки: льготное кредитование, имущественная поддержка, бесплатные обучающие программы, помощь в выходе на маркетплейсы, продвижение в социальных сетях, участие во всероссийских выставках.

Напомним, что при расчете с физлицами самозанятые платят 4% от дохода, с организациями – 6%. Начисление налога ведется только с тех операций, которые проведены в мобильном приложении. По итогам месяца сформируется сумма налога, которую необходимо оплатить до 25 числа следующего месяца. Самозанятые не предоставляют декларации в налоговые органы, добровольно уплачивают страховые взносы, а также могут совмещать самозанятость с официальным трудоустройством.

Узнайте больше:  2 декабря – День Авдия. С мороза в дома просится... нечисть

Важной тенденцией в 2023 году стало увеличение числа молодых самозанятых. Более половины самозанятых (53%) — младше 35 лет, 23% из них — младше 25 лет. При этом процент предпринимателей до 25 лет увеличивается из года в год. Также отмечен рост самозанятых граждан среди женщин. С 2020 года их количество увеличилось с 39% до 45%.

Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: бизнес в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
бизнес в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.