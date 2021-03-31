Число севастопольцев, которые уже сделали прививку от коронавируса растёт

В Севастополе на утро 31 марта сделали прививку от коронавируса 20 563 человека. Второй этап вакцинации прошли 13 026 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. В настоящее время используется вакцина «Гам-ковид-вак» (второе название — «Спутник V»). Вакцину вводят двукратно с интервалом в три недели. В Севастополе работают 11 пунктов вакцинации во всех районах города. Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в любую другую, где есть свободные талоны, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Напомним, в числе первых в Севастополе прививали врачей и учителей. Массовая вакцинация началась 8 февраля 2021 года. По состоянию на 31 марта поступило более 24 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.