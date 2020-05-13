Число случаев заболевания коронавирусом в России превысило 242 тысячи

В России за последние сутки зарегистрировано еще 10 028 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего по стране заражены 242 271 человек. Таким образом, суточный прирост по стране составляет 4,3%.

Россия остается на втором месте по числу случаев коронавируса в мире. На первом месте по-прежнему США с 1,37 млн. заболевших. За Россией следуют Испания (228 тыс. случаев), Великобритания (227 тыс.), Италия (221 тыс.).

Новые случае выявлены в 83 регионах, в Москве – 4 703. Всего в столице 126 тыс. случаев заболевания. В Московской области 962 заболевших, в Петербурге — 435, в Нижегородской области — 271. В Крыму – 30 (подробнее — ЗДЕСЬ. В Севастополе за сутки выявлен только один заболевший коронавирусом.

За весь период в стране скончались от COVID-19 2212 человек, в том числе 96 за последние 24 часа. Выздоровели и выписаны 48 003 человека, из них 4 491 человек — за последние сутки.