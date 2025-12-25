Число участников специальной военной операции на руководящих постах в Крыму будет расти

В ходе программы «Серьезный разговор» в эфире телеканала «Крым 24» Глава Республики Крым высоко оценил потенциал выпускников федеральной программы «Время героев» и аналогичного регионального проекта «Герои Крыма». По словам Сергея Аксёнова, слушатели данных программ и те, кто уже приступил к работе в органах власти, показывают свои лучшие человеческие качества.
Число участников специальной военной операции на руководящих постах будет расти. И это правильно. Тот, кто смог посмотреть смерти в лицо и проявить себя смелым, мужественным человеком, готовым пожертвовать собой ради страны, как нельзя лучше подходит на роль лидера и начальника. При этом, конечно, нужно учиться: руководить, принимать решения и брать ответственность за трудовой коллектив – тоже непростая задача. В работе с людьми нужно выкладываться не меньше, чем на фронте, – считает Глава Крыма.
Сергей Аксёнов подчеркнул профессионализм и мастерство Вооруженных Сил Российской Федерации, а также невероятную силу духа всех участников спецоперации.
Нельзя не отметить героизм, упорство и храбрость наших защитников. Наши ребята действительно самые крепкие, надежные и правильные. Жизнь доказала это уже не раз. Бойцы настроены только на Победу, действуют решительно, с отличным пониманием дела. Все поставленные Верховным Главнокомандующим задачи будут выполнены в полном объеме, – сказал Глава республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
