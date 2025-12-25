Число участников специальной военной операции на руководящих постах в Крыму будет расти

Число участников специальной военной операции на руководящих постах будет расти. И это правильно. Тот, кто смог посмотреть смерти в лицо и проявить себя смелым, мужественным человеком, готовым пожертвовать собой ради страны, как нельзя лучше подходит на роль лидера и начальника. При этом, конечно, нужно учиться: руководить, принимать решения и брать ответственность за трудовой коллектив – тоже непростая задача. В работе с людьми нужно выкладываться не меньше, чем на фронте, – считает Глава Крыма.