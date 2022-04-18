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Число виртуальных концертных залов в Крыму растёт
фото: пресс-служба Министерства информационной политики РК

Число виртуальных концертных залов в Крыму растёт

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:48 18.04.2022

О том, что виртуальных концертных залов в Крыму становится больше, сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, комментируя открытие первого в Ялте виртуального концертного зала, созданного в рамках направления цифровизации национального проекта «Культура». Для оснащения зала приобретено проекционное, трансляционное и звукоусилительное оборудование стоимостью один миллион рублей. Также заключено соглашение с Московской государственной филармонией на трансляцию концертов, выступлений ведущих музыкальных и театральных коллективов России.

В этом году нас также ждет открытие виртуального концертного зала на базе Крымской государственной филармонии г. Евпатория, на данные работы выделено 5,7 млн рублей, — цитирует пресс-служба Михаила Назарова.

Предварительная дата открытия зала в Евпатории — 1 октября этого года.

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По словам вице-премьера, в рамках регионального проекта «Цифровая культура» в Республике Крым с 2019 по 2021 годы созданы три виртуальных концертных зала: на базах Симферопольского музыкального училища им. П.И.Чайковского (3,5 млн рублей), Историко-культурного, мемориального музея заповедника «Киммерия М.А. Волошина» (1,05 млн рублей); Судакского городского дома культуры (1 млн рублей).

Источник: Управление информационной политики Мининформ РК


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