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Число заболевших COVID-19 в Севастополе за сутки - ничего хорошего
иллюстрация: 15734951 (pixabay.com)

Число заболевших COVID-19 в Севастополе за сутки — ничего хорошего

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:09 25.09.2020

По состоянию на утро 25 сентября в Севастополе зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от 25 до 82 лет, все – местные жители.   Восемь человек выписаны после выздоровления.   Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 907 человек.   В настоящий момент в стационарах находится 252 человека. Выздоровели 597 человек, 25 человек умерло.   На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 211 человек, в городской больнице № 9 – 214, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Под наблюдением по месту жительства – 373 человека.   В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены — ЗДЕСЬ.

Число заболевших COVID-19 в Севастополе за сутки - ничего хорошего

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