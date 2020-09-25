Число заболевших COVID-19 в Севастополе за сутки — ничего хорошего

По состоянию на утро 25 сентября в Севастополе зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от 25 до 82 лет, все – местные жители. Восемь человек выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 907 человек. В настоящий момент в стационарах находится 252 человека. Выздоровели 597 человек, 25 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 211 человек, в городской больнице № 9 – 214, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.