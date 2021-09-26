Число заболевших коронавирусом в Крыму приблизилось к 78 тысячам

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 338 новых случаев COVID-19.

За 25 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

По его информации, за истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6497 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 88 человек, выздоровевших за весь период – 66 974 человека. Общее число заболевших – 77 779. Жертвами коронавируса в регионе стали 2 541 человек (8 пациентов скончались за прошедшие сутки).

По данным ежедневного мониторинга, амбулаторное лечение (covid) проходят 4692 человек, стационарное (covid и пневмония) – 2 870.